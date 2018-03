400 000 Menschen besuchen Grüne Woche

Aus unserem Archiv

Berlin

Rund 400 000 Menschen haben in diesem Jahr die Internationale Grüne Woche in Berlin besucht. Zehn Tage lang lockte die Agrarmesse mit Nahrungs- und Genussmitteln aus allen Kontinenten in die Messehallen am Berliner Funkturm. Die Veranstalter sprachen am Wochenende von allein 90 000 Fachbesuchern. Im Blickpunkt von Branche und Besuchern standen in diesem Jahr Themen wie Digitalisierung, mehr Tierwohl und Veränderungen im Ackerbau. Erstmals gab das Publikum auf der Messe mehr als 50 Millionen Euro aus.