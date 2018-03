Aus unserem Archiv

Paris

Beim schlimmsten Unwetter in Frankreich seit mehr als zehn Jahren sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen ertranken nach Angaben der Behörden bei Überschwemmungen an der Atlantikküste. Am Nachmittag war der Sturm aber in großen Teilen Frankreichs abgeflaut, weil Tief «Xynthia» nach Deutschland weitergezogen war. Hier sorgte das Sturmtief für erhebliche Probleme bei der Bahn und im Flugverkehr, außerdem starben bisher drei Menschen durch umstürzende Bäume.