Mainz

35-Jähriger soll Feuer in Mainzer Zitadelle gelegt haben

Ein 35-jähriger Mann soll in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in der Zitadelle in Mainz gelegt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann noch vor Ort festgenommen, später aber wieder freigelassen.