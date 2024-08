Die Woche startete am Montag mit hochsommerlichen Temperaturen. In Rheinland-Pfalz wurde sogar der bisherige Höchstwert des Jahres 2024 übertroffen.

Bei sommerlich heißen Temperaturen kühlt ein Mann seine Füße in den Wasserfontänen am Rathenauplatz in der Innenstadt. (zu dpa: «35,7 Grad in Rheinland-Pfalz gemessen») Foto: Arne Dedert/DPA

Offenbach (dpa). Mit einer Höchsttemperatur von 35,7 Grad ist heute nach vorläufigen Daten der heißeste Tag des bisherigen Jahres gewesen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte den Wert in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Damit wurde der bisherige Jahres-Höchstwert vom 30. Juli (35,4 Grad in Müllheim, Baden-Württemberg) eingestellt, wie ein Sprecher am Abend auf Nachfrage sagte.

Der bundesweit zweithöchste Wert wurde – ebenfalls auf Grundlage vorläufiger Werte – am Montag in Baden-Württemberg gemessen: In Ohlsbach stieg die Temperatur den Angaben zufolge zwischenzeitlich auf 35,6 Grad, wie es hieß. Den dritthöchsten Wert registrierten die Experten wieder in Rheinland-Pfalz: 35,4 Grad waren es demnach in der Stadt Andernach.

Am Dienstag rechnen die Meteorologen sogar mit noch höheren Temperaturen: Dann könnten Höchstwerte bis zu 37 Grad erreicht werden, wie der Sprecher sagte. Allerdings sollen am Dienstag auch unwetterartige Gewitter aufziehen.