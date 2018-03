3:3 im Derby! Herrmann lässt Sargenroth ganz spät jubeln

Kein Teaser vorhanden

Torschützen im Duell: Liebshausens Roman Theise (in Rot, rechts Tim Heitmann) umkurvt Sargenroths Patrick Sehn-Henn (Nummer 16, rechts Daniel Georg). Sehn-Henn hatte zum 1:0 eingeköpft, Theise mit seinem Linksschuss zum 2:1 die Partie gedreht. Am Ende hießt es 3:3 – auch weil Schiedsrichter Ingo Kreutz einen Elfer für Liebshausen in der 89. Minute nicht pfiff.

Foto: Schmitt – B&P Schmitt

Auch das sechste und letzte Tor im Derby war absolut vermeidbar: Beim finalen Sargenrother Angriff behauptete Andre Piroth an der Eckfahne den Ball und schlug eine maßgenaue Flanke auf den Kopf von Herrmann – 3:3, Schlusspfiff. "Eigentlich bin ich nicht kopfballstark, aber den musste ich machen", lachte Herrmann. Liebshausens Trainer Timo Klein war danach nicht zumute: "Piroth kann den Ball nur mit rechts reinbringen, da muss man ihn zustellen." Machte seine Defensive nicht, der Sieg glitt so in allerletzter Sekunde aus den Händen.

Aufregung gab es schon eine Minute vor dem Ausgleich: Sargenroths Torwart Björn Moldenhauer hatte bei einem Liebshausener Konter Marcel Mähringer im Strafraum von den Beinen geholt, die Pfeife von Oberliga-Schiedsrichter Ingo Kreutz blieb aber stumm. "Das war schon ein Elfer", gab Moldenhauer ehrlich zu. Im Gegenzug nickte Herrmann zum 3:3 ein.

Deswegen avancierte auch Liebshausens Youngster Manuel Zorn bei seinem Liga-Debüt nicht zum Matchwinner. Nach 83 Minuten hatte Zorn das 3:2 für die Gäste erzielt, weil Sargenroth den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam. "Erdusch Gubetini hat gut nachgesetzt, ich habe ihn dann irgendwie reingemacht", schilderte Zorn sein erstes Bezirksliga-Tor. Aber zum lachen war auch dem 18-Jährigen nicht zumute: "Wir haben zwar in der zweiten Hälfte gut Druck gemacht, aber es hat am Ende trotzdem einfach nicht gereicht."

Für seinen Coach war das auch ein Produkt der schwachen ersten Hälfte. "Die haben wir verschlafen", ärgerte sich Klein, dessen Elf durch das System mit der Viererkette zwar Feldvorteile hatte, aber überhaupt nicht zwingend agierte. Ganz anders der Aufsteiger: Die dritte gute Chance nutzte Patrick Sehn-Henn nach 27 Minuten zum ersten Sargenrother Treffer nach 14-monatiger Bezirksliga-Abstinenz. Einen langen Freistoßball von Piroth köpfte Sehn-Henn gegen die Laufrichtung von Gäste-Torwart Michael Reuther, der dabei keine gute Figur abgab. Viel besser machte es Reuther nach 47 Minuten, als er Sehn-Henns Geschoss aus dem kurzen Eck pflückte. "Spätestens da hätten wir das 2:0 nachlegen müssen", haderte Sargenroths Trainer Markus Stelter: "Kurz darauf ist uns dann vor Augen geführt worden, dass in der Bezirksliga jeder Fehler bestraft wird."

Nach 51 Minuten rückte Liebshausens Sechser Nico Friedrich gut nach und setzte den Ball aus 16 Metern in die Maschen zum 1:1. "Da haben wir endlich mal einen zweiten Ball gewonnen", sagte Klein, für den es nach einer Stunde noch besser kam: Roman Theise zog ansatzlos fast vom Strafraumeck mit links ab, Moldenhauer zeigte keine Regung, der Schuss schlug im langen Eck ein – 1:2 (60.). Es war Theises stärkste Szene, ansonsten hatten ihn Piroth & Co. gut im Griff.

Liebshausens erste Führung hielt gerade mal sechs Minuten, ehe Herrmann sich aus 22 Metern ein Herz nahm. Der abgefälschte Schuss flog über Reuther zum 2:2 ins Netz. Als Zorn Liebshausen zum zweiten Mal auf die Siegerstraße schoss, war für Klein der Fall klar: "Ich dachte, jetzt haben wir sie."

Die Rechnung hatte er ohne seine inkonsequente Abwehr gemacht. Mit dem letzten Atemzug erweckte Herrmann seine Sargenrother wieder zum Leben. Für seinen Trainer war das kein Zufall: "Das ist eben der Charakter meiner Mannschaft. Wenn wir in Rückstand geraten, geht immer ein Ruck durch das Team", lobte Markus Stelter seine Elf, der nicht viel Zeit zum Durchschnaufen nach dem kräftezehrenden Derby bleibt. Am Dienstag (19 Uhr) steht das vorgezogene Heimspiel gegen Höhr an. Dann darf eventuell wieder der 18-jährige Andre Petry auf Rechtsaußen von Beginn an auflaufen. Stelter hatte mit der Personalie überrascht. Petry spielte 59 Minuten und machte seine Sache gegen Liebshausens Mähringer gut.

Von unserem Redakteur

Michael Bongard