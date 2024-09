Plus Bendorf 32-Jähriger aus Bendorf vermisst Von Polizeipräsidium Koblenz (ots) i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration Seit Freitag, den 06.09.2024, wird der 32-jährige Daniel Roppelt aus Bendorf vermisst. Lesezeit: 1 Minute

Von seiner Familie wurde er an diesem Tag zuletzt gegen 16:30 Uhr gesehen. Später wurden seine persönlichen Gegenstände auf einer Wiese im Bereich Bendorf aufgefunden. Am Sonntagmorgen wurde er gegen 07:30 Uhr an einer Wanderhütte im Waldgebiet Montabaurer Höhe - Gebiet Stadtwald - Höhr- Grenzhausen, angrenzend zum Stadtwald Landshube, ...