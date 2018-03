32:15 bei HSG Schwalbach II: TuS Holzheim löst die Pokal-Pflichtaufgabe souverän

Kein Teaser vorhanden

Ohne die verletzten Timo Wagner, Dominik Jung und André Avemann sowie den urlaubenden Frank Dittmar, der auch beim Ligaauftakt am kommenden Samstag in Wallau noch fehlen wird, gab Interimstrainer Heiko Ohl in erster Linie dem Nachwuchs eine Chance sich zu präsentieren. So legten die Holzheimer zunächst verstärkt Wert auf eine solide Abwehrarbeit. Das sollte sich auszahlen, denn hellwach stellten sich die Ardecker dem Außenseiter entgegen und gestatteten den hier und da fast schon ein wenig entnervten Einheimischen lediglich drei Torerfolge während der ersten 30 Minuten.

Dass in diesem einseitigen Vergleich im Angriff viel gezaubert wurde, versteht sich fast von selbst. "Wenn man so überlegen ist, dann fällt es schwer, eine Spannung aufzubauen und diese dann auch noch hochzuhalten", hatte Ulrich Dittmar Verständnis dafür, dass sein TuS nicht konsequent auf Torejagd ging, sondern die Gelegenheit nutzte, den einen oder anderen taktischen Kniff im Wettkampf zum Einsatz zu bringen. "Das Ergebnis spielt letztlich keine Rolle. Wir sind weiter, und nur das zählt." stn

TuS Holzheim: Klawikowski, Müller – Herold (2), Ohl (3), Stahl (2), Weber (3), Schyga (2), Baum (2), Bapst (2), Kolhagen (5), Kah (5), Schneider (4), Bittkau (1).