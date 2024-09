31 Verletzte bei Bränden in Essen – eine Festnahme

An mehreren Orten in Essen brechen innerhalb kurzer Zeit Feuer aus. Zahlreiche Personen werden verletzt, zwei Kinder schweben in Lebensgefahr. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Essen (dpa). In Essen sind bei mehreren Bränden 31 Menschen verletzt worden – zwei Kinder schweben in Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte waren an drei Orten parallel im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass sie in der Nähe eines Einsatzortes einen Tatverdächtigen festgenommen habe.

Ob die Einsätze miteinander im Zusammenhang stehen könnten, werde geprüft. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, nachdem er mutmaßlich mit einem Lieferwagen in ein Geschäft gefahren sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Bei den beiden Feuern an den weiteren Einsatzorten habe es eine enorme Rauchentwicklung gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. In einem Wohnhaus brach das Feuer im Treppenhaus aus. Der Fluchtweg blieb daher für die Hausbewohner versperrt.

Die Einsatzkräfte mussten die Menschen über Leitern retten, nachdem die Anwohner über die Fenster auf sich aufmerksam gemacht hatten. Zwei Kinder schweben den Angaben zufolge in Lebensgefahr. Ein weiteres Kind und zwei Erwachsene wurden schwer verletzt, sieben Menschen leicht. Bei einem weiteren Brand in einem Wohngebäude in der Stadt wurden elf Menschen verletzt, acht weitere zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.