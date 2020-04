Berlin

Europäische LoL-Liga

3:0-Sieg gegen MAD Lions: Fnatic eilt ins Finale der LEC

Sieg im Schnellverfahren: Fnatic hat MAD Lions in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC mit 3:0 abgefertigt und steht damit als erster Finalist der Frühlingssaison fest. Keine drei Stunden dauerte die Halbfinalpartie, in der Fnatic von Anfang an dominierte.