3 Tipps gegen Verspannungen auf langen Autofahrten

Bochum (dpa/tmn). Wer lange im Auto sitzt, kennt es gut: Der Rücken ist verspannt und alles tut irgendwann weh. «Wenn ich in den Urlaub fahre, sechs bis acht Stunden am Steuer in dieser Position sitze, dann macht das Probleme», sagt Orthopäde Matthias Manke aus Bochum. Obendrein verliert man dadurch auch an Konzentration.

Der Orthopäde hat drei Tipps, wie man dem während der Fahrt entgegenwirken kann:

Um die hintere Nackenmuskulatur zu trainieren, empfiehlt Manke den Kopf für zehn Sekunden gegen die passend eingestellte Kopfstütze zu drücken. Anschließend für zehn Sekunden entspannen, dann wieder dagegen drücken.

Die Schultern für zehn Sekunden gegen den Autositz drücken, anschließend wieder entspannen. Diese Abfolge ein paar Mal wiederholen. Dieses Mini-Training hilft, die Schultern zu stärken.

Nun rutscht man von einer Gesäßbacke auf die andere – hin und her, «sodass ich mit meinem Becken so ein bisschen Kippbewegung mache», so Manke. Das geht auch während der Fahrt. Kann man sich dabei nicht gut konzentrieren, sollte man aber besser eine Pause einlegen.

Seine Tipps befolgt der Orthopäde übrigens auch selbst: «Wenn ich auf der Autobahn bin, dann drücke ich meine Schulter mal in den Rücksitz. Dann drücke ich meinen Kopf mal gegen die Nackenstütze, dann wackele ich mal mit dem Hintern.» Das wirke einerseits, wenn der Schmerz bereits da ist. Noch besser sei es aber, so Manke, wenn man die Tipps präventiv umsetze, also bevor es wehtut.