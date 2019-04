„3 Engel für Charlie“-Star Lucy Liu erhält Hollywood-Stern

Los Angeles (dpa)- Sexy und schlagkräftig – so hat Lucy Liu mit ihren Kinofilmen „3 Engel für Charlie“ oder „Kill Bill“ in Hollywood für Furore gesorgt. Nun wird die chinesisch-stämmige Amerikanerin in der Filmmetropole mit einem Stern verewigt. Am 1. Mai soll die Schauspielerin die Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“ enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile mitteilten. Liu erhält den 2662. Stern. Als Gastrednerinnen sind ihre Kolleginnen Demi Moore und Rhea Perlman eingeladen.