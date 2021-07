27-Jähriger wegen Handel mit Drogen an Bundespolizei Trier ausgeliefert

Wegen bandenmäßigem unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen hat sich der Mann in Deutschland zu verantworten.

So bewahrte er mit weiteren Beschuldigten mehrere Kilogramm Kokain, Marihuana, Amphetamin, Haschisch, eine unbestimmte Menge an Ecstasy-Tabletten in einer Wohnung in Bayern auf. Dies in der Absicht, durch einen späteren Verkauf Gewinn zu erzielen.



Nach Übernahme erfolgte der Weitertransport zur richterlichen Vorführung in den Freistaat Bayern.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell