Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 07.09.2020, 16:30 Uhr – 08.09.2020, 08:15 Uhr von einer Baustelle ein 250 m (5 x 50 m) langes Starkstromkabel.

Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma meldete sich bei der Bundespolizei und zeigte den Diebstahl an.



Die Baustelle befindet sich entlang der Bahnstrecke auf der Kronprinzenbrücke, nahe des Haltepunktes Urmitz. Das Starkstromkabel war an einem Stromaggregat angeschlossen und verlief 250 m über den Gehweg der Brücke bis zu einem dort stehenden Kompressor. Der Wiederbeschaffungswert beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.



Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 – 43678-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell