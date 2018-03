Aus unserem Archiv

Hamburg

Die Serie brutaler Gewalttaten auf deutschen S-Bahnhöfen setzt sich fort. In Hamburg hat ein unbekannter Täter einen 23-jährigen Mann zusammengeschlagen. Mit Fußtritten und Faustschlägen gegen den Kopf attackierte er sein Opfer an der Station Elbgaustraße auch noch, als der 23-Jährige bereits am Boden lag. Das Opfer kam mit einem Nasenbeinbruch und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus, wurde aber inzwischen wieder entlassen. Was zu dem Angriff geführt hat, ist noch unklar.