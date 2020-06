Laut Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen verhalten sich vor allem Kinder im Grundschulalter von 6 bis 10 Jahren vorbildlich: Hier liegt die Tragequote bei 72 Prozent.

Danach sinkt die Quote allerdings deutlich ab. Am geringsten ist sie in der Altersgruppe der 17- bis 21-Jährigen (14 %) und der 22- bis 30-Jährigen (18 %), obwohl auch hier das Sicherheitsbewusstsein in den letzten Jahren gestiegen ist.

Dirk Schwarz/SP-X