Frankfurt/Main

21-Jähriger fährt auf S-Bahn-Dach mit und fängt Feuer

Ein 21-Jähriger ist auf dem Dach einer S-Bahn in Frankfurt am Main mitgefahren und hat dabei Feuer gefangen. Laut eines Sprechers der Bundespolizei kam der Mann an die Oberleitungen, während der Zug durch einen S-Bahn-Tunnel fuhr. Er ging in Flammen auf und erlitt nach Angaben des Sprechers Verbrennungen dritten Grades an 25 Prozent seiner Körperfläche. Außerdem brach er sich mehrere Knochen. Im Krankenhaus sei der Mann in ein künstliches Koma versetzt worden.