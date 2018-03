200 Meter Freistil: Lippok im Finale

Aus unserem Archiv

Silke Lippok ist bei den Schwimm- Europameisterschaften in den Endlauf über 200 Meter Freistil eingezogen. Die Kurzbahn-Europameisterin gewann in Debrecen in 1:59,07 Minuten ihren Vorlauf und war insgesamt die viertbeste Schwimmerin.