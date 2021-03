2 Verkehrsunfälle mit Radfahrern

Fast zeitgleich ereigneten sich am 30.03.2021 gegen ca. 17:15 Uhr in den Ortslagen Pronsfeld und Dasburg Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrer involviert waren.





In Pronsfeld kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Nach Erstversorgung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst, konnte dieser seine Fahrt fortsetzen.



In Dasburg stürzte eine Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung und wurde schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.



Bei beiden Ereignissen war die Polizeiinspektion Prüm zur Klärung der Unfallursache im Einsatz. Beide Radfahrer trugen geeignete Schutzhelme, welche schlimmere Verletzungen verhinderten. Daher möchte die Polizei die besondere Schutzwirkung eines Fahrradhelmes positiv hervorheben.



