2. Hallenhockey-Bundesliga: LHC bringt beim 6:5 Erstliga-Aufsteiger Stuttgarter Kickers die erste Niederlage bei

Der Limburger Hockey-Club ist Vizemeister der 2. Hallenhockey-Bundesliga Süd geworden. Am letzten Spieltag fügten die Schützlinge von Trainer Ekkhard Schmidt-Opper dem Meister und Erstligaaufsteiger Stuttgarter Kickers beim 6:5 (4:0) die erste Saisonniederlage zu.

Aaron Klausnitzer (rechts) musste nach einem Superstart gegen den künftigen Erstligisten aus Stuttgart am Ende alle Kräfte mobilisieren, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Foto: Andreas Hergenhahn

Limburg war heiß darauf, Stuttgarts weiße Weste zu beflecken. Die Schwaben deuteten aber gleich an, warum sie den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga schafften. Sie präsentierten sich konditionsstark, antrittsschnell sowie technisch und taktisch überzeugend. Der Gast versuchte durch Forechecking, Limburg bereits in der Defensive unter Druck zu setzen. Doch Limburg hatte mit David Schneider einen starken Keeper im Kasten und überstand die ersten starken Minuten der Kickers unbeschadet. Nach Kay Tomas' 1:0 wurden die Hausherren immer stärker. Mit einem Doppelschlag von Laurens Meurer zogen die Hessen in der Sporthalle der Hadamarer Fürst-Johann-Ludwig-Schule auf 3:0 davon. Limburg bestimmte nun völlig das Geschehen, sah nach Thomas Peters' 4:0 (28.) sowie Moritz Eders 5:0 (36.) schon wie der sichere Sieger aus.

Doch Stuttgart schenkte die Partie nicht ab und schaltete plötzlich noch einmal zwei Gänge hoch. Innerhalb von fünf Minuten kam der Gast auf 3:5 heran, und die Miene von LHC-Trainer Schmidt-Opper auf der Bank wirkte immer sorgenvoller. Da Stuttgart das Geschehen immer mehr an sich riss, traute Limburgs Coach sich ohne die angeschlagenen Stammspieler Max Müller, Hans Schneider und Matthias Kreß nicht, in der zweiten Halbzeit die unerfahrenen Jungen von der Bank öfter zu bringen. Dadurch kamen die besten Limburger kaum zu Ruhephasen und wurden immer müder. Stuttgart hatte die breitere Bank und wirkte in Hälfte zwei frischer, so dass die Wende nur noch eine Frage der Zeit schien. Elf Minuten hatten die Gäste noch für den Ausgleich Zeit, als Anton Boomes einen Siebenmeter zum 4:5 verwandelte. Doch mit dem Glück des Tüchtigen wehrten die Gastgeber weitere Stuttgarter Chancen ab. Meurer hatte bei einem Siebenmeter die Vorentscheidung auf dem Schläger, scheiterte aber an Keeper Moritz Oetinger. Wichtig für Limburg war, dass Tomas einen der durch das offensiver werdende Spiel des Gegners möglichen Konter sechs Minuten vor der Schlusssirene zum 6:4 nutzte. Doch Maximilian Gross glückte im direkten Gegenzug schon wieder das 5:6. Die Lahnstädter mobilisierten jedoch gegen sechs Stuttgarter Feldspielers ihre letzten Kräfte, beförderten die Kugel mehrfach aus der Gefahrenzone und hielten sich schadlos.

Robin Klöppel

Limburg: David Schneider, Koch, Collée, Tomas (2 Tore), Meurer (2), Lukas Schmitt, Klausnitzer, Eder (1), Cederic Schmitt, Peters (1), Jonas.