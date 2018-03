Aus unserem Archiv

Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Gaza sind am Abend 18 Menschen getötet und rund 50 weitere verletzt worden. Rettungskräfte im Gazastreifen sagten, der Polizeichef Taisir al-Batsch sei schwer verletzt. Zuvor hatte es geheißen, er sei tot. Augenzeugen berichteten, Israels Luftwaffe habe zunächst eine Warnrakete abgefeuert. Dann sei das Haus von Al-Batsch von zwei Raketen zerstört worden. In einer benachbarten Moschee seien viele betende Menschen getötet und verletzt worden. Bisher seien 156 Palästinenser getötet und 1065 verletzt worden, hieß es.