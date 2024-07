Rettungskräfte arbeiten an der Unglücksstelle. In Bayern ist der Polizei zufolge nach einer Explosion ein Reiheneckhaus eingestürzt. Ob Menschen in dem Gebäude in Memmingen waren, ist noch unklar. (zu dpa: «17-Jähriger tot aus Haustrümmern in Memmingen geborgen») Foto: Stefan Puchner/DPA