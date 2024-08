Schon im Mehrkampf überzeugt Helen Kevric. Nun setzt die erst 16 Jahre alte Turnerin am Stufenbarren noch eins drauf.

Olympia, Paris 2024, Turnen, Stufenbarren, Frauen, Finale, Helen Kevric aus Deutschland turnt. (zu dpa: «16-jährige Kevric Olympia-Sechste am Stufenbarren») Foto: Sina Schuldt/DPA

Paris (dpa). Turnerin Helen Kevric hat bei den Olympischen Spielen in Paris einen hervorragenden sechsten Platz am Stufenbarren belegt. Drei Tage nach Rang acht im Mehrkampf bekam die 16 Jahre alte Olympia-Debütantin und Jüngste im gesamten deutschen Team 14,566 Punkte für ihre Übung. In einem hochklassigen Finale sicherte sich Kaylia Nemour aus Algerien mit 15,700 Zählern Gold und den ersten Turn-Olympiasieg für Afrika. Zweite wurde die Chinesin Qiu Qiyuan mit 15,500 Punkten vor Sunisa Lee aus den USA mit 14,800 Zählern.