Aus unserem Archiv

Danzig

Rund 1600 Polizisten sichern das Fußball-Länderspiel zwischen dem EM-Gastgeber Polen und Deutschland in Danzig. Zur Unterstützung bei Problemen mit deutschen Fans reisten auch 16 deutsche Polizeibeamte an. Die neue Danziger PGE-Arena wird eine der Spielstätten der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine im kommenden Jahr sein. Für die Organisatoren und die Sicherheitsbehörden ist das deutsch-polnische Match daher auch ein Test für die EURO 2012.