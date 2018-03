1600 Polizisten sichern DFB-Gastspiel in Polen

Die polnischen Behörden haben rund 1600 Polizisten zur Sicherung des Fußball-Länderspiels zwischen dem EM-Gastgeber und Deutschland in Danzig eingesetzt.

Die Beamten der Ostseestadt sollen am Dienstagabend durch Polizisten aus Allenstein, Stettin und anderen Städten verstärkt werden, kündigte Jan Kosciuk von der Polizei der Region Pommern an. Zur Unterstützung bei Problemen mit deutschen Fans reisten außerdem 16 deutsche Polizeibeamte an.

Die neue Danziger PGE-Arena wird eine der Spielstätten der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine im kommenden Jahr sein. Für die Organisatoren und die Sicherheitsbehörden diente das deutsch-polnische Match daher auch als Test für die EURO 2012.

Um Konfrontationen zwischen verfeindeten Hooligans zu verhindern, tritt die Danziger Polizei zahlenmäßig um einiges stärker als etwa bei den Lokalderbys zwischen den Vereinen von Danzig und Gdingen auf. In Polen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu blutigen Zusammenstößen zwischen den Fans rivalisierender Mannschaften.