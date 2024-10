30.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Schild an der Tür der Generalstaatsanwaltschaft bei der Eröffnung der Zentralstelle für Terrorismusverfolgung in NRW. (zu dpa: «15-jähriger mutmaßlicher Islamist in NRW verhaftet») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA