Polizei steht vor einem Mehrfamilienhaus in Leipzig. Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig an schweren Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. (zu dpa: «13-Jährige verletzt Schwester mit Stichen: Siebenjährige tot») Foto: Hendrik Schmidt/DPA