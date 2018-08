13-Jährige und Frau sterben bei Unfall auf A20 bei Rostock

Kröpelin

Bei einem Auffahrunfall auf der A20 unweit von Rostock sind zwei Menschen ums Leben gekommen – eine 13- und eine 63-Jährige. Der elfjährige Bruder des Mädchens schwebt in Lebensgefahr. Die Mutter des Kindes, die am Steuer saß, wurde leicht verletzt. Ungebremst war eine Frau mit ihrem Auto auf den Wagen der Familie aufgefahren. Die Unfallverursacherin war betrunken. Weitere acht Menschen wurden verletzt oder stehen unter Schock. Die beiden Getöteten saßen in einem Wagen. Es waren mehrere Autos beteiligt.