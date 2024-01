Tischtennis

Düsseldorf

137 Plätze nach vorn: Boll macht Sprung in der Weltrangliste

Durch den Gewinn des internationalen Turniers in Katar hat sich der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll in der Weltrangliste um 137 Plätze verbessert. Der 42-Jährige sprang in dem vom Weltverband ITTF veröffentlichten Ranking von Rang 182 auf 45.