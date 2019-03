Mönchengladbach (dpa) – Bei einem heftigen Unfall mit einem Linienbus sind in Mönchengladbach neun Menschen schwer und vier weitere leicht verletzt worden. Auslöser war ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos, wie die Polizei mitteilte. Einer der Wagen krachte daraufhin frontal in den entgegenkommenden Bus, der dann in den Straßengraben rutschte. Die drei Insassen der beiden Autos – ein Mann und zwei Frauen – wurden schwer verletzt. Im Bus gab es zehn Verletzte, sechs von ihnen erlitten schwere Verletzungen.