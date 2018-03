Aus unserem Archiv

Damaskus

Bei Razzien der syrischen Armee in der Widerstandshochburg Homs und Umgebung sind nach Angaben von Oppositionellen mindestens 13 Menschen getötet worden. Augenzeugen berichteten von Helikoptern, die am frühen Morgen über Wohnvierteln kreisten, und von Salven aus Maschinengewehren. In Homs seien zehn, in dem Ort Al-Kusair an der Grenze zum Libanon drei Menschen ums Leben gekommen, teilte eine lokale Organisation mit. Truppenaufgebote mit Panzern hätten die Grenze zum Libanon abgeriegelt, um Fluchtwege ins Nachbarland abzuschneiden, hieß es von syrischen Aktivisten.