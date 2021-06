12-jähriges Kind stürzt beim Fahrradfahren

Am Freitag, 18.06.2021, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in Deudesfeld-Desserath ein Unfall mit einer 12-jährigen Radfahrerin.

Diese war mit weiteren Familienangehörigen auf einem Spaziergang und fuhr auf dem Rückweg nach Hause vor. Beim Abbiegen in den Ahornweg stürzte das 12-jährige Mädchen ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich u.a. am Kopf. Vorsorglich wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber (Christoph 10) ins Krankenhaus nach Wittlich geflogen. Hier wurde das Kind stationär aufgenommen



