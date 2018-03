Aus unserem Archiv

Istanbul

Die türkische Polizei hat bei einer Groß-Razzia 120 Terror-Verdächtige festgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete, begann der landesweite Einsatz in den frühen Morgenstunden. Die Festgenommenen sollen mutmaßliche El- Kaida- Mitglieder sein. Erst am Montag hatte die türkische Polizei in der Hauptstadt Ankara sowie Adana am Mittelmeer 34 Personen festgenommen, die dem Terror-Netzwerk angehören sollen. Dabei wurden auch Waffen und Munition gefunden.