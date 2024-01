120 Millionen im Topf: So spielen Sie Eurojackpot

ILLUSTRATION – Fünf Richtige plus die zwei korrekten Eurozahlen braucht es, um den Hauptgewinn beim Eurojackpot abzuräumen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-tmn

Münster (dpa/tmn) – Am Freitag, 12. Januar, gibt es für Tipperinnen und Tipper erneut die Chance, den Eurojackpot von 120 Millionen Euro zu knacken. Fünf Richtige plus die zwei korrekten Eurozahlen braucht es dafür. Doch selbst wer zu seinen fünf Richtigen nur eine Eurozahl hat, hat die Chance auf einen Millionengewinn. Denn in der Gewinnklasse zwei warten immerhin noch rund 24 Millionen Euro. Wir beantworten Interessierten die wichtigsten Fragen:

Wie hoch ist die Gewinnchance beim Eurojackpot?

Die Chance auf den Hauptgewinn beim Eurojackpot liegt nach Angaben der Westdeutschen Lotterie bei rund 1 zu 140 Millionen. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse bei 1 zu 49. Bei der Ziehung am vergangenen Dienstag (9. Januar) gab es in dieser Klasse einen Gewinn von 9,90 Euro.

Wie und wo können Spieler die Eurojackpot-Zahlen tippen?

Eurojackpot können volljährige Tipperinnen und Tipper in einer Lotto-Annahmestelle oder online unter eurojackpot.de spielen. Jeder Tipp, mit 5 Zahlen zwischen 1 und 50 in Feld A und 2 Zahlen zwischen 1 und 12 in Feld B, kostet zwei Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr.

Bis zu welcher Uhrzeit können Tipps am Ziehungstag abgegeben werden?

Die Eurojackpot-Ziehungen finden jeden Dienstag und Freitag statt. Annahmeschluss für die jeweilige Ziehung ist am selben Tag, 19 Uhr. In einigen Bundesländern kann der Annahmeschluss laut Westdeutscher Lotterie aber schon früher sein.

Wo finden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gezogenen Gewinnzahlen?

Die Ziehungsergebnisse stehen am späten Dienstag- beziehungsweise Freitagabend auf eurojackpot.de. In der Lotto-Annahmestelle sind die Gewinnzahlen ab Mittwoch- beziehungsweise Samstagmorgen zu erfahren. Dort können auch mögliche Gewinne anhand der Spielquittung ausgezahlt werden.

