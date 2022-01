1,18 Milliarden … – Zahl der Woche

… Personenkilometer werden täglich in den ländlichen Regionen Deutschlands absolviert.

… Personenkilometer werden täglich in den ländlichen Regionen Deutschlands absolviert. Das sind rund 37 Prozent der gesamten Verkehrsleistung der Republik, wie aus einer Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags hervorgeht, die sich mit der Mobilität jenseits der Zentren befasst. Die Zahl der Wege pro Tag liegt auf dem Land bei 92 Millionen, was rund 36 Prozent des gesamten deutschen Verkehrsaufkommens von 257 Millionen Wegen entspricht. Der Anteil der Landbewohner an der Bevölkerung liegt mit 37 Prozent auf vergleichbarem Niveau.

Dirk Schwarz/SP-X