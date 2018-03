11. Therme-Triathlon lockt am Sonntag nach Bad Ems

Kein Teaser vorhanden

Mit dem Schwimmen in der Lahn beginnen die Strapazen. Hier geht es darum, sich für das Radfahren und den abschließenden Halbmarathon eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Foto: Carlo Rosenkranz

Ab 11 Uhr steht der "Volkstriathlon" an: Hier müssen die Leichtathleten einen halben Kilometer schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und abschließend 5 Kilometer laufen.

Rund 680 Teilnehmer haben sich zur elften Auflage angekündigt, am 31. Juli ist die Anmeldefrist offiziell abgelaufen. "Mit dieser Zahl können wir nach der Pause sehr zufrieden sein", so der Vereinsvorsitzende Harald Lange. Der Mediziner ließ sich von vielen Athleten breitschlagen, entgegen seiner Ankündigung von 2009 doch wieder diese Großveranstaltung auszurichten. "Es gibt einen großen Bedarf, denn wir bieten im Gegensatz zu den kommerziellen Anbietern einen sehr preiswerten Wettkampf an."

Und nicht nur das. Mit ihrem speziellen Charme und Ambiente ziehen Kurstadt mit Umgebung Sportler und auch Zuschauer magisch an. Lange: "Das macht schon was her."

Der Start des Schwimmens erfolgt an der Kaiserbrücke. Alternativ kann aus Sicherheitsgründen auf den Herthasee bei Holzappel ausgewichen werden. "Besteht eine Gefahr für die Gesundheit der Athleten, werden wir das Schwimmen absagen und dann eben nur einen Duathlon anbieten", sind Lange und Co. für alle Eventualitäten gerüstet.

Die Radstrecke führt über Arzbach, Welschneudorf, Untershausen und Holler ins Gelbachtal. In Dies geht es den Berg hinauf nach Hübingen. Es sind Steigungen von bis zu 18 Prozent zu überwinden. Fahren im Windschatten ist nicht möglich. Über Welschneudorf, den Wolfskirchhof und Arzbach führt die Strecke wieder zurück nach Bad Ems. Den Abschluss der außerordentlichen Herausforderung bildet ein fünf Kilometer langer Rundkurs vom Kurpark bis auf Höhe der Insel Silberau und dann bis zum Sportplatz Wiesbach, von wo es wieder Richtung Ziel in der Fußgängerzone in der Römerstraße geht.

Lange und der ganze Verein fiebern dem Startschuss entgegen, zumal "gutes Wetter gemeldet ist": Bad Ems bietet den Ausdauerfreaks optimale Bedingungen...

Von unserem Redakteur

Stefan Nink