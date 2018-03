107-Prozentregel nicht geschafft: Kein HRT-Start

Das Auftaktrennen der Formel-1-Saison 2012 findet ohne die beiden Rennwagen von HRT statt. Dem spanischen Team wurde die 107-Prozentregel zum Verhängnis.

HRT-Pilot Pedro de la Rosa scheiterte in Melbourne an der 107-Prozentregel.

Foto: Franck Robichon – DPA

Sowohl Pedro de la Rosa als auch Narain Karthikeyan waren in der Qualifikation zum Großen Preis von Australien zu langsam. Sie blieben bei ihren schnellsten Runden jeweils über den erlaubten 107 Prozent des Umlaufs von Pole-Mann Lewis Hamilton im McLaren.

«Wir haben alles getan, was wir konnten», meinte de la Rosa. Nur reichte es nicht. Der Rennstall bat den Internationalen Automobilverband dennoch um die Starterlaubnis. Die Rennkommissare lehnten das Gesuch aber ab. Damit treten am Sonntag in Melbourne 22 statt 24 Piloten an.