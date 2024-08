Extremsportler Jonas Deichmann (M) wird bei seinem Langdistanz-Weltrekord von zahlreichen Läufern an der Lände in Roth begleitet. Deichmann will insgesamt 120 mal Tag für Tag 3,8 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer radfahren und einen Marathon laufen. An diesem Donnerstag ist es der 106. Der bisherige Weltrekord steht bei 105 Langdistanzen nacheinander. (zu dpa: «106 Langdistanzen in Serie: Deichmann stellt Weltrekord auf») Foto: Pia Bayer/DPA