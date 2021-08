100-Meter-Lauf: Kosenkow und Böttger disqualifiziert

Kurz vor Ende im 100-Meter-Lauf rutschte Kosenkow das Band aus der Hand, das Duo wurde qualifiziert, weil es nicht gleichzeitig über die Ziellinie lief.

„So ein Faux-Pas ist uns noch nie passiert“, sagte Kosenkow, 2008 Olympia-Fünfter in der 4x100 Meter-Staffel. Der sehbehinderte Böttger fügte hinzu: „Noch nicht einmal im Training. Dass es dann heute passiert ist schlecht.“ Böttger war als einziger in seinem Lauf mit Guide angetreten. „Bei diesen klimatischen Bedingungen ist man komplett nass. Die anderen haben das Problem nicht“, haderte Kosenkow. „Solche negativen Erfahrungen macht man nur einmal.“

Während der Weitsprung in Tokio laut Kosenkow „nur eine Zugabe“ ist, wird das Duo sicher bis zu den Spielen 2024 weitermachen. „In Paris werde ich zu 100 Prozent an Marcels Seite sein“, versprach Kosenkow. „Dann aber wohl eher als Trainer denn als Guide.“ Ein bis zwei Jahre brauche er ihn wohl noch an seiner Seite. So sieht es auch Böttger. „Aber grundsätzlich soll das noch ein paar Jahre so weitergehen, auch wenn das Guide-Dasein irgendwann vorbei sein wird. Als Trainer will ich ihn nicht missen.“

© dpa-infocom, dpa:210827-99-985738/2