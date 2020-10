100 Thieves trennt sich von CS:GO-Team

Gründer Matthew „Nadeshot“ Haag begründete die Entscheidung unter anderem mit dem Wunsch des Teams, in Zukunft in Europa antreten zu wollen. Da die Szene sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie mangels internationaler Turniere derzeit nach Europa bewege, 100 Thieves aber in den USA ansässig ist, habe es keine andere Möglichkeit als die Trennung gegeben. „Unsere waren die Hände gebunden“, sagte Nadeshot in einem Video auf Twitter.

Ob das Team in Zukunft jedoch zusammen in Europa antreten wird, ist unklar. Laut eines Berichts der Webseite „DBLTAP“ steht Justin „jks“ Savage vor einem Wechsel zum Team von Complexity, das derzeit in Europa antritt. Dort würde er Owen „oBo“ Schlatter ersetzen, der vor zwei Wochen aus der Aufstellung zurücktrat und vor einer Rückkehr in die USA steht.

