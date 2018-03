1. FC Köln meistert Pokalhürde in Unterhaching

Trainer Holger Stanislawski hat mit dem 1. FC Köln ein erstes Erfolgserlebnis gefeiert. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewann der Bundesliga-Absteiger beim Drittliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching mit 2:1 (2:0).

Thomas Bröker sorgte mit seinem Doppelpack fürs Kölner Weiterkommen bei der SpVgg Unterhaching.

Foto: Federico Gambarini – DPA

Die Tore für die nur mäßig in die 2. Fußball-Bundesliga gestarteten Rheinländer erzielte vor 7500 Zuschauern im Sportpark Unterhaching der starke Thomas Bröker (28./40. Minute). Für die nie aufsteckenden Hachinger traf Andreas Voglsammer in der 90. Minute.

Bei hochsommerlichen Temperaturen erwiesen sich die Kölner als effektiveres Team. Bröker versetzte Gegenspieler Markus Schwabl und vollendete seine feine Einzelaktion mit einem sehenswerten Schuss aus halblinker Position ins lange Eck. Wenig später traf der Linksaußen nach Vorarbeit von Kapitän Miso Brecko mit rechts aus der Drehung.

Haching gab nicht auf, traf aber lange nicht: Dominik Rohracker scheiterte an FC-Torwart Timo Horn (49.), ein Kopfball von Florian Niederlechner klatschte an die Latte (50.). Bröker hätte in der 64. Minute fast per Kopf sein drittes Tor erzielt. In der Schlussphase vergab der FC vor dem Hachinger Anschlusstor einige Chancen für einen höheren Sieg.