0:0 zwischen Braunschweig und FSV Frankfurt

Der FSV Frankfurt hat in der 2. Fußball- Bundesliga einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib verpasst. Die Hessen kamen zum Auftakt des 26. Spieltages in einem schwachen Spiel nur zu einem 0:0 bei Eintracht Braunschweig.