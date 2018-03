0:0 zum Start: Aue und St. Pauli trennen sich torlos

Der FC St. Pauli hat sein Erzgebirge-Aue-Trauma nicht überwunden und zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga nur unentschieden gespielt. Die beiden Rivalen trennten sich vor 12 200 Zuschauern mit einem 0:0.

Der Auer Ronald Gercaliu (l) verlädt Paulis Jan-Philipp Kalla.

Foto: Hendrik Schmidt – DPA

Während Aue mit dem Punkt zufrieden war, hatten sich die Hamburger mehr ausgerechnet. Beide Teams hatten die Sommerpause zur Umstellung der taktischen Ausrichtung auf ein 4-4-2-System genutzt. Die Gastgeber zeigten dabei die reifere Spielanlage. Dafür stand St. Pauli extrem sicher in der Abwehr und ließ Torgefahr zunächst nur bei Freistoßsituationen des bundesligaerprobten Vlad Munteanu zu. Im Angriff waren die Hanseaten im ersten Abschnitt bei schnellen Gegenstößen mehrfach vor der Führung, doch Lenanrt Thy (18.) und Florian Bruns (44.) scheiterten an Aues Torhüter Martin Männel, während Marius Ebbers (49.) eine flache Eingabe nur knapp verpasste ((26.).

Ebbers scheiterte auch in der zweiten Halbzeit an Männel (49.). Sein Team kam stärker aus der Kabine, doch Aues in der Vorsaison so arg gescholtene Abwehr leistete sich kaum Blößen. In der Schlussviertelstunde machte Aue nach vorn mehr Druck. Erst vergab der eingewechselte Guido Kocer (77.), eine Minute später traf Neuzugang Jakub Sylvestr nur den Pfosten.