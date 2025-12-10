Startrainer Klopp übernimmt neuen Posten bei der Sporthilfe

Als Trainer ist Jürgen Klopp derzeit nicht mehr aktiv. Neben seinem Engagement bei RB Leipzig hat er nun eine weitere Funktion.

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp übernimmt einen zusätzlichen Posten bei der Sporthilfe. Der 58-Jährige gehört wie Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) künftig zum Aufsichtsrat der Stiftung, wie die Sporthilfe mitteilte. Insgesamt zählt das Gremium unter der Führung des ehemaligen DFL-Geschäftsführers Christian Seifert nun 15 Mitglieder.

«Ich fühle mich geehrt, diese Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft des deutschen Sports mitgestalten zu dürfen. Hätte mir vor ein paar Jahren als junger Sportler jemand gesagt, dass ich hier mal dazu gehören darf – ich hätte es nicht geglaubt», sagte Klopp zu seiner Aufnahme in den Aufsichtsrat.

Seifert: «Wichtige Impulse für die Zukunft»

Der langjährige Mainz-, Dortmund- und Liverpool-Coach ist seit knapp einem Jahr als «Global Head of Soccer» für den Fußball bei Red Bull zuständig, also unter anderem für RB Leipzig oder andere Vereine etwa in den USA.

Seifert kommentierte den Zuwachs durch das Quartett (neben Klopp und Schenderlein sind auch Post-Vorständin Nikola Hagleitner und Eisschnellläufer Hendrik Dombek neu) so: «Sie bringen Expertise aus Politik, Sport, Wirtschaft und Führung ein und werden der Sporthilfe wichtige Impulse für die Zukunft geben.»