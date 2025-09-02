Julian Nagelsmann absolviert mit der Nationalmannschaft die erste Trainingseinheit der WM-Saison auf dem Platz. Der Bundestrainer hat sich viel vorgenommen. Eine neue Taktik muss umgesetzt werden.

Herzogenaurach (dpa) – Mit allen 23 Spielern seines aktuellen Kaders ist Bundestrainer Julian Nagelsmann in die WM-Saison gestartet. Auch der beim FC Liverpool zuletzt von starken Krämpfen gepeinigte Florian Wirtz war beim Auftakttraining vor den Qualifikationsspielen in der Slowakei und Nordirland auf dem Gelände des Teamquartiers in Herzogenaurach dabei.

Nagelsmann sprach vor den ersten Aufwärmübungen noch mit Kapitän Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Angelo Stiller am Mittelkreis. Nagelsmann hat vor der Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei nur noch das Abschlusstraining am Mittwoch (11.00 Uhr), um seine neue Taktik mit Kimmich im defensiven Mittelfeldzentrum und einem neuen rechten Außenverteidiger auf dem Rasen einzustudieren. Möglicherweise feiert Neuling Nnamdi Collins gleich sein Debüt in der A-Elf.

Klarer Favorit in Gruppe A

Die DFB-Auswahl ist in der Gruppe A der Europa-Qualifikation klarer Favorit. Nach den Slowaken ist Nordirland am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln der nächste Gegner. Dritter Kontrahent ist Luxemburg. Abgeschlossen wird die Qualifikationsrunde Mitte November. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Zum Auftakt muss Nagelsmann auf zahlreiche Startelfspieler verzichten. Jamal Musiala, Marc-André ter Stegen, Kai Havertz, Nico Schlotterbeck und Tim Kleindienst stehen dem Bundestrainer teilweise langfristig wegen Verletzungen nicht zur Verfügung.