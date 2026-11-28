David Mach zeigt in Finnland eine starke Leistung und jubelt am Ende fast wie ein Sieger. Kein Wunder: Er schafft etwas, was ihm zuvor in seiner Karriere erst einmal gelungen war.

Ruka (dpa) – Mit einem starken Schluss-Antritt hat David Mach den deutschen Nordischen Kombinierern im zweiten Saisonrennen den ersten Podestplatz beschert. Der 26-Jährige musste sich im finnischen Ruka nur dem siegreichen Österreicher Stefan Rettenegger und dem zweitplatzierten Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben. Mit erhobenen Armen feierte Mach den überraschenden Erfolg.

Der Allgäuer war nach einem Sprung auf 137 Meter als Fünfter ins entscheidende Skilanglaufrennen über zehn Kilometer gegangen. Während Rettenegger an der Spitze einsam zum Sieg lief, hielt Mach in der Verfolgergruppe zunächst gut mit. Rund anderthalb Kilometer vor dem Ziel sah es dann aber so aus, als hätte der Allgäuer im Kampf um die Podestplätze keine Chance mehr. Doch mit einem starken Finish sicherte er sich den dritten Platz.

Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere schaffte es Mach im Weltcup auf das Podium. Zweitbester Deutscher wurde Julian Schmid auf Rang zehn.