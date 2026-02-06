Beim Sieg der Orlando Magic in der NBA zeigt Moritz Wagner von der Bank kommend eine starke Leistung. Auch Maxi Kleber darf mit den Lakers jubeln.

Orlando (dpa) – Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketballliga NBA ihr erstes von vier Heimspielen am Stück gewonnen. Gegen die Brooklyn Nets siegte das Team um den weiterhin ausfallenden Franz Wagner mit 118:98.

Im heimischen Kia Center zeigte Orlando von Beginn an einen souveränen Auftritt und hatte bereits zur Halbzeit 16 Zähler Vorsprung. Die Scoring-Last verteilte der Gastgeber auf gleich sechs Schultern, die zweistellig punkteten – darunter auch Moritz Wagner. Der Deutsche brachte wie gewohnt Energie von der Bank und kam in nur zwölf Minuten Spielzeit auf 14 Punkte und fünf Rebounds. Tristan da Silva hingegen erwischte mit jeweils nur zwei Zählern, Rebounds und Blocks sowie einem Steal einen schwächeren Auftritt.

Nach dem 26. Sieg im 50. Saisonspiel belegen die Magic Rang sieben in der Eastern Conference. Der Platz würde aktuell den Einzug in das Play-In-Turnier für die Playoffs bedeuten.

Kleber siegt mit den Lakers

Auf einen gelungenen Abend konnten auch Maximilian Kleber und die Los Angeles Lakers zurückblicken. Das Team um Superstar LeBron James besiegte die Philadelphia 76ers auf heimischem Parkett mit 119:115.

Mann des Spiels aufseiten der Gastgeber war Austin Reaves. Der erst kürzlich von einer Wadenverletzung zurückgekehrte Guard kam von der Bank aus in nur 25 Minuten Spielzeit auf überragende 35 Punkte und traf dabei zwölf seiner 17 Versuche aus dem Feld. Kleber verbuchte nur vier Zähler, bewies mit vier Rebounds, vier Assists und drei Steals jedoch seinen Wert. Im Westen stehen die Lakers aktuell auf Rang sechs und damit knapp über dem Strich.