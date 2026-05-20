Aaron Rodgers ist einer der größten Namen in der NFL - und hängt ein weiteres Jahr dran. Dann aber soll Schluss sein für den 42-Jährigen.

Pittsburgh (dpa) – Star-Quarterback Aaron Rodgers will seine Karriere nach der kommenden NFL-Saison beenden. «So ist es», sagte der 42 Jahre alte Football-Star am Mittwoch bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Unterzeichnung eines Einjahresvertrags bei den Pittsburgh Steelers. Seine 22. Spielzeit, die im September startet, werde zugleich seine letzte sein.

Für Rodgers' Entscheidung, ein weiteres Jahr dranzuhängen, sei unter anderem die Zusammenarbeit mit dem neuen Steelers-Cheftrainer Mike McCarthy ausschlaggebend gewesen. Mit McCarthy hatte er bereits 13 Jahre bei den Green Bay Packers zusammengearbeitet. Gemeinsam gewannen sie im Jahr 2011 den Super Bowl.

Der viermalige MVP erklärte, er wolle den Abschluss seiner Karriere bewusst selbst bestimmen. McCarthy und Rodgers standen demnach bereits im Winter und Frühjahr in engem Kontakt, während der Quarterback über eine weitere Saison nachdachte. Nun wolle er sich ganz auf die kommende Spielzeit konzentrieren.