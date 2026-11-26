Aaron Rodgers sollte bei den Steelers nicht spielen, obwohl Trainer Mike McCarthy ihn kurz zuvor noch als Nummer eins bezeichnet hatte. Dann rechnete der Quarterback öffentlich mit seinem Coach ab.

Pittsburgh (dpa) – Star-Quarterback Aaron Rodgers steht vor einem unrühmlichen Ende seiner langen NFL-Karriere. Nach seiner öffentlichen Kritik an Trainer Mike McCarthy haben die Pittsburgh Steelers den 42-Jährigen entlassen. Die Steelers informierten über diesen Schritt bei X.

Wenige Stunden nachdem das Football-Team bekanntgegeben hatte, dass der Spielmacher beim nächsten Heimspiel gegen die Denver Broncos nicht zum Einsatz kommen werde, teilte der viermalige MVP bei einem Auftritt in der ESPN-Sendung «The Pat McAfee Show» heftig gegen McCarthy aus.

Rodgers erklärte, dass der 63 Jahre alte Trainer den Anschluss an die moderne NFL verloren habe, bei Mannschaftsbesprechungen einschlafe und Schwierigkeiten habe, einen schlüssigen Spielplan aufzustellen. «Wenn ihr versucht, mich auf die Bank zu setzen oder die Auswahl der Spielzüge nicht ändert, dann solltet ihr mich einfach entlassen. Denn ich habe das Gefühl, dass ich zu diesem Zeitpunkt das Richtige für die Organisation tue», sagte Rodgers, der am 2. Dezember 43 Jahre alt wird.

Mitspieler steckten Rodgers die Ausbootung

Es ist Rodgers' 22. Spielzeit in der NFL. Mit McCarthy hatte der Quarterback, der 2025 zu den Steelers wechselte, bereits 13 Spielzeiten bei den Green Bay Packers zusammengearbeitet. Gemeinsam gewannen sie im Jahr 2011 den Super Bowl.

Rodgers berichtete, dass er von seinen Mitspielern von der überraschenden Entscheidung erfahren habe. Die Steelers hatten am späten Dienstagabend (Ortszeit) bekanntgegeben, dass Rodgers im Spiel am Freitag gegen die Broncos nicht zum Einsatz kommen werde. An seiner Stelle soll Mason Rudolph als Quarterback auflaufen. Die Mitteilung erfolgte, obwohl Coach McCarthy zuvor noch öffentlich bekräftigt hatte, dass Rodgers trotz des schwachen Offensivauftritts bei der Niederlage gegen Philadelphia (16:19) am Wochenende weiterhin die Nummer eins sei. Am Mittwoch stellte der Club die NFL-Legende aber für das Training frei. Dann folgte dessen Auftritt in der «The Pat McAfee Show».

Rodgers hatte bereits angekündigt, dass diese NFL-Saison seine letzte sein werde. Nun stellt sich die Frage, ob er sie überhaupt zu Ende spielen wird. Dafür müsste er ein neues Team finden.