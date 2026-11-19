Vertrag um ein Jahr verlängert Stanislav Gonscharik bleibt Trainer des FC Brücken Sascha Nicolay 19.11.2026, 16:43 Uhr

i Stanislav Gonscharik bleibt Spielertrainer des FC Brücken. Der 34-Jährige geht damit in seine fünfte Saison im Verein. Stefan Ding

In seine fünfte Spielzeit als Spielertrainer wird Stanislav Gonscharik beim FC Brücken gehen. Abteilungsleiter Marc-Philipp Alles nennt gute Gründe, warum der Verein die Zusammenarbeit mit dem Ex-Oberliga-Spieler verlängert hat.

Stanislav Gonscharik bleibt Spielertrainer des FC Brücken. Das verkündete Marc-Philipp Alles, der Fußball-Abteilungsleiter des A-Klasse-Vereins. „Wir haben mit „Stani“ um ein weiteres Jahr verlängert“, sagt Alles und erklärt: „Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden, und auch die Jungs wollten, dass er weitermacht.







Artikel teilen

Artikel teilen