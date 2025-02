Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Lombardi ein

Berlin (dpa) – Die Staatsanwaltschaft in Köln hat ein Ermittlungsverfahren gegen Sänger Pietro Lombardi (32) eingestellt. Das teilte ein Sprecher der Behörde mit. Die Einstellung sei Ende Januar mangels hinreichenden Tatverdachts erfolgt. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte werde man zu dem Thema nichts Weiteres mitteilen. Zuvor hatte «bild.de» berichtet.

Medien hatten im Herbst des vergangenen Jahres über einen heftigen Beziehungsstreit zwischen Lombardi und seiner Partnerin Laura Maria Rypa an ihrem Wohnort in Köln berichtet. Rypa rief damals die Polizei, wie sie später in einem Interview der «Bild»-Zeitung erzählte. Lombardi habe bei dem Streit «auf einmal angefangen, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen» und sie sei überfordert gewesen. Zugleich betonte die Influencerin: «Er hat mich nicht geschlagen.»

Lombardi zeigte sich selbstkritisch

Der Sänger selbst hatte sich nach dem Streit selbstkritisch gezeigt. Sein Verhalten sei beschämend gewesen, sagte er seinen Fans in einem Instagram-Video. Auch er betonte, dass er seine Partnerin nicht geschlagen habe. Ryp sei gleichwohl in ein Krankenhaus gebracht worden – das sei aber ein Routine-Schritt gewesen. Als sie die Klinik verlassen habe, sei nichts diagnostiziert worden.

In den vergangenen Wochen hatte sich das Paar auch häufig innig auf Instagram gezeigt. Lombardi, der als Gewinner und später Juror der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) bekannt wurde, hat mit Rypa zwei gemeinsame Kinder. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hatte er 2015 bereits Sohn Alessio bekommen.